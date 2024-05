Rotatorie e sottopasso sulla statale. Via alla gara d’appalto per i lavori

Per la rotatoria tra la superstrada e la statale Adriatica e il sottopasso ferroviario, via alla gara d’appalto per un’opera la cui genesi risale a otto anni fa, inserita nel maxi progetto infrastrutturale della Quadriletro Spa.

Il progetto definitivo è stato approvato nel 2022 dal Dipartimento per la programmazione economica-Cipess e prevede due rotonde: una tra la statale 77 e via Martiri di Belfiore, con diametro di 78 metri lineari, e una seconda all’incrocio tra via Martiri di Belfiore e via Fontanella, del diametro di 39 metri, inoltre l’eliminazione del passaggio a livello sulla statale con un sottopasso ferroviario per bypassare la linea Civitanova-Fabriano. Ci vorranno almeno 15 milioni. Per partecipare al bando c’è tempo fino al 3 luglio.

Ne dà notizia l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli. Che i lavori sarebbero stati appaltati con questa tempistica lo aveva assicurato la Quadrilatero per concludere, finalmente, un progetto che può risolvere il problema traffico nella zona sud, oggi attenuato dalla rotatoria provvisoria fatta a spese del Comune (500mila euro) e che sarà demolita. L’esame della progettazione esecutiva risale a un anno fa, e sulla quale il Comune di Civitanova chiese che il cronoprogramma prevedesse prioritariamente le due rotatorie e poi il sottopasso.

A dicembre 2016 il Cipe approvò la modifica dell’asse viario, stanziando 12 milioni.