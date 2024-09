Ruba un’auto e scappa via. Scoperto e denunciato un 29enne

È un 29enne con diversi precedenti alle spalle il giovane che è stato denunciato per aver rubato una Peugeot 208, parcheggiata vicino alla farmacia Casciotti di Porto Potenza. A beccarlo sono stati i carabinieri della caserma locale, che avevano fin da subito avviato le indagini.

Il fatto era avvenuto martedì mattina. Intorno alle 11, la proprietaria della Peugeot 208 era scesa dal veicolo, lasciando però le chiavi ancora inserite nel cruscotto. A quel punto il 29enne era entrato in azione: si era introdotto dentro l’auto e l’aveva messa in moto, per poi allontanarsi a tutto gas. Immediatamente la donna aveva lanciato l’allarme, allertando i carabinieri della stazione di Porto Potenza. Senza perdere tempo, i militari dell’Arma hanno raccolto alcune testimonianze e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Così sono riusciti a individuare la Peugeot 208 che era stata abbandonata lungo la strada statale, a pochi chilometri da dove era stata prelevata. E grazie agli elementi investigativi raccolti, i carabinieri hanno identificato il presunto autore, che nel frattempo era ritornato a casa sua. Adesso il 29enne dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato. L’auto è stata poi restituita alla legittima proprietaria.