"Sarebbe utile allargare la strada"

"Io sarei contento se aprissero un nuovo centro commerciale, ma non so quanto possa essere vero stavolta perché se ne parla da tanti anni e non si è mai iniziato a costruire nulla. Per noi andrebbe sicuramente bene per il maggiore passaggio di persone che verrebbero in zona e ci porterebbero qualche guadagno in più". Sukhninder del benzinaio Esso di Piediripa, commenta: "Ho sentito, inoltre, di vari cambiamenti che si vorrebbero apportare alla zona per renderla migliore, ma anche in questo caso sono cambiamenti di cui si parla da tanto. L’importante, nel caso si facesse veramente il centro commerciale, sarebbe allargare anche la strada per evitare problemi di traffico, altrimenti non camminerebbe più nessuno nelle ore di punta".