Incidente contro un albero: gravi tre giovanissimi

Recanati (Macerata), 20 maggio 2023 – C’è anche una 17enne di Recanati fra i tre ragazzi rimasti feriti in un grave incidente stradale a Castelfidardo. Lo schianto si è verificato intorno alle 11 circa in via Che Guevara.

Per cause in fase di accertamento un 19enne di Osimo al volante di una Fiat Punto bianca ha perso il controllo dell’auto, andando a sbattere contro una pianta adiacente alla carreggiata. La squadra dei vigili del fuoco di Osimo è intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4x4 ha provveduto in collaborazione con i sanitari del 118 ad estrarre i tre occupanti dell’auto – il 19enne osimano, la 17enne di Recanati e un’altra 17enne di Castelfidardo – con tecniche ed attrezzatura specifica.

Due dei tre giovani sono stati trasportati in gravi condizioni con l’eliambulanza al pronto soccorso di Torrette, e il terzo con l’ambulanza. Successivamente i vigili del fuoco hanno messo l’area dell’intervento. Sul posto anche carabinieri e polizia locale.