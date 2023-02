Scontro all’incrocio in via del Mare: ferito un conducente

Brutto incidente stradale ieri verso le 16,30 a Recanati, lungo la provinciale 77, all’incrocio fra via del Mare e via Nazario Sauro, all’altezza di Palazzo Bello. Due auto, una Volkswagen Touran, con a bordo moglie e marito, e una Smart guidata da una donna sono venute in collisione per cause al vaglio della Polizia municipale. La conducente della Smart non ha riportato ferite mentre per l’uomo alla guida della Volkswagen si sono resi necessari accertamenti al pronto soccorso. Sul posto anche due ambulanze della Croce Gialla.