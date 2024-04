Scontro frontale: illesi i due conducenti

Forse una distrazione all’origine dell’incidente avvenuto ieri mattina in località Fontenoce di Recanati, lungo la provinciale 77, all’altezza dei Fratelli Guzzini. Due auto, una Dacia e una Opel, che viaggiavano in direzione contraria al senso di marcia sono venute in collisione per cause tutte da accertare da parte della Polizia municipale che è intervenuta per i rilievi e regolare il traffico. Fortunatamente i conducenti dei due veicoli non hanno riportato lesioni tali da far intervenire l’ambulanza del 118. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Macerata e il soccorso stradale per rimuovere il prima possibile dalla carreggiata le due autovetture che hanno subito danni. Disagi ci sono comunque stati alla circolazione considerata anche l’ora di punta in cui è avvenuto il sinistro.