Senigallia è un osso duro, ma la spunta Recanati

SVETHIA Recanati

86

GOLDENGAS Senigallia

74

SVETHIA : Marcone ne, Gurini 6, Clementoni 11, Andreani 15, Fontana 13, Semprini Cesari 19, Zomero 2, Atodiresei ne, Urbutis 14, Pozzetti, Magrini 6. All. Di Chiara.

GOLDENGAS SENIGALLIA: Venga 8, Clementi 15, Giacomini 17, Maiolatesi 8, Tamboura, Druda ne, Sablich P. ne, Arceci, Soviero 5, Landoni 14, Giampieri 7. All. Petitto.

Arbitri: Uncini e Marconi.

Parziali: 20-17, 21-16, 26-21, 19-20. Progressivi: 20-17, 41-33, 67-54, 86-74. Usciti per 5 falli: Soviero (Senigallia).

L’attenta difesa e l’intensità messe in campo da Senigallia mettono in difficoltà Recanati che comunque alla fine vince una partita complicata sin dall’inizio. La giornata dei padroni di casa è caratterizzata da cattive percentuali nei primi due quarti, quando fanno fatica ad accendersi in attacco, specialmente con i tiri da 3. Comunque sia Recanati va all’intervallo con un vantaggio di 8 punti (41-33) grazie a una fiammata nel finale di Urbutis e Clementoni. Anche nella seconda parte della partita la squadra di coach Di Chiara fa fatica a prendere ritmo in una gara spigolosa, maschia. I leopardiani in ogni caso riescono ad accumulare un buon vantaggio che mantengono fino alla fine, sfruttando l’esperienza dei giocatori, la lunghezza del roster e le qualità dei singoli, come Urbutis e Semprini, che hanno garantito un significativo apporto. Domenica la squadra sarà impegnata a casa del Valdiceppo.