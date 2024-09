"Serve controllo su risse e spaccio"

"A mio parere dovrebbero controllare di più le situazioni che si creano in centro, come le risse e gli accoltellamenti ultimamente molto presenti. Qui in pizzeria sento delle persone che hanno paura di girare la sera, soprattutto in zone come corso Cairoli, piazza Mazzini e i vicoli subito vicini", spiega Marco Mosciatti della pizzeria del Corso, in corso della Repubblica. E continua: "Quando vado in giro sono tranquillo, ma sono un uomo e la vivo diversamente. Sento invece di tante ragazze preoccupate. C’è poi un forte giro di spaccio, spesso in mano agli extracomunitari: in questo senso spero che le forze dell’ordine abbiano la situazione sotto controllo. La preoccupazione spesso è quella di spegnere la musica durante i giovedì universitari, ma non è quella la sicurezza".