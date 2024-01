Servizio civile, domande entro metà febbraio

Aperto il bando per la selezione dei giovani che vorranno aderire al Servizio civile nazionale. Lo rende noto, a Porto Recanati, il sindaco Andrea Michelini con un avviso pubblico diffuso sui propri canali social. "Vi rendiamo partecipi che è stato pubblicato il bando per la selezione di giovani per il Servizio civile nazionale – scrive Michelini –. Possono presentare domanda i giovani in possesso di cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea, oppure di un Paese extra Unione europea, purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia. Poi deve aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda, e non aver riportato condanna, anche non definitiva, superiore a un anno". Le domande dovranno essere presentate online tramite piattaforma Dol (domandaonline.serviziocivile.it) entro le 14 del 15 febbraio. I progetti avranno una durata tra gli 8 e i 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali, oppure con un monte ore annuo che varia tra le 765 e le 1.145, articolato su cinque o sei giorni a settimana. L’importo mensile che spetterà al giovane sarà di 507,30 euro.