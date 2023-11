Sisma, via ai lavori di sistemazione dell’ex caserma

È terminato l’iter tecnico, burocratico e amministrativo che consentirà l’avvio dei lavori di riparazione danni e adeguamento sismico dell’ex caserma dei carabinieri in piazza Enrico Mattei. A renderlo noto è stato l’assessore ai Lavori pubblici Rosanna Procaccini, che ha anche fatto sapere che "sono state ben cinque le ditte a partecipare alla procedura d’appalto per l’affidamento dell’opera, indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e vincitrice è risultata la ditta Cassandra, con sede in Roma che, alle migliorie, ha aggiunto un ribasso del 17,23% sull’importo a base d’asta di 2.165.590,26 euro". Stando a quanto riferito dalla Procaccini, che aveva annunciato questo restauro, "l’imminente inizio dei lavori dell’ex caserma, che a fine riparazione tornerà ad essere la sede della locale stazione dei carabinieri, lo spostamento degli uffici comunali presso l’originaria sede di Palazzo Ottoni, previsto presumibilmente nel primo semestre del 2024, nonché il prossimo avvio della gara per l’affidamento dei lavori di riparazione dei danni sisma del palazzo municipale sono un segnale concreto che il cuore della città tornerà a vivere".

m. p.