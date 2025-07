Spiaggia libera sporca. Diffida alla ditta incaricata della pulizia

Tengo a sottolineare che l’amministrazione comunale non è assolutamente soddisfatta del lavoro svolto sino a oggi dalla ditta che si è aggiudicata, lo scorso mese di marzo, la pulizia delle spiagge libere del nostro litorale e del Fosso a mare". Con queste parole, apparse sul suo profilo istituzionale Facebook, il sindaco Noemi Tartabini (nella foto) ha reso pubblico il suo disappunto sull’intervento di pulizia che è stato effettuato sulla spiaggia di Porto Potenza. Tant’è che la ditta in questione è stata diffidata dal Comune di Potenza Picena.

Le dichiarazioni del primo cittadino sono arrivate dopo che, nei giorni scorsi, una turista si era lamentata sui social network riguardo alla sporcizia presente sulle spiagge libere del lungomare cittadino. "Abbiamo monitorato costantemente la situazione con sopralluoghi, abbiamo formulato segnalazioni e diffide fino ad arrivare all’emissione dell’ordine di servizio – ha aggiunto il sindaco Tartabini su Facebook sull’argomento –. Non sono inoltre mancati incontri con il responsabile della ditta in questione. Per ragioni normative, non è stato possibile proseguire con la ditta che aveva curato la pulizia negli anni scorsi".

Per questo motivo, conclude il primo cittadino potentino, "consapevoli dell’esigenza di continuità del servizio in questo periodo dell’anno, voglio rassicurare la cittadinanza che si stanno facendo tutte le valutazioni necessarie per il rispetto di quanto indicato nell’appalto e quindi per garantire un servizio di pulizia adeguato".