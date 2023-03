Strisce pedonali, dieci attraversamenti in via Montarice

In questi giorni sono in fase di completamento i lavori per la realizzazione di dieci attraversamenti pedonali rialzati lungo l’anello di via Montarice e di un altro in via Brodolini. "L’opera, inserita in un programma più generale di miglioramento della viabilità stradale, ha lo scopo di garantire una maggiore sicurezza ai pedoni che attraversano la carreggiata – ha spiegato il sindaco Andrea Michelini in una nota – e nel contempo per indurre al rallentamento della velocità dei veicoli. L’amministrazione ha così recepito le numerose segnalazioni che sono pervenute dai Comitati di Quartiere e cittadini. Approfittiamo per rinnovare l’invito a guidare con la massima prudenza, ci sono ancora dei cantieri in essere con personale addetto alla messa in posa degli attraversamenti pedonali. A seguire, verranno installati i pali di illuminazione pubblica con pannello solare che miglioreranno la visibilità in quei tratti".