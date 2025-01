"Tanta gente a Recanati. Un segnale molto forte"

La notte di San Silvestro è volata a Recanati, regalando alla città un Capodanno indimenticabile. Piazza Leopardi si è trasformata in un grande teatro a cielo aperto, dove migliaia di persone si sono ritrovate per salutare insieme il 2025. Organizzata dall’Amministrazione Comunale, la serata ha visto il ritorno, dopo anni, dello spettacolo pirotecnico lanciato dal tetto del Palazzo Comunale, uno show scintillante che ha illuminato il cielo per 20 minuti allo scoccare della mezzanotte. Il brindisi al nuovo anno è stato guidato dal sindaco Emanuele Pepa, accompagnato dalla Giunta. "Questo Capodanno – ha detto Pepa – segna il passaggio al 2025, il primo anno davvero nostro in tutta la sua interezza, dopo sei mesi di proficua rincorsa. Il grande numero di persone presenti è un segnale forte di quanto i recanatesi abbiano voglia di vivere pienamente la loro città, e questo ci rende ancora più motivati a fare bene per la collettività".