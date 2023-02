Tempi lunghi per avere il passaporto "Con gli open day consegna veloce"

di Paola Pagnanelli

Passaporto da rinnovare? Se si prova a prendere l’appuntamento sul sito ufficiale, si resta gelati: domenica la prima data disponibile per Macerata era il 9 ottobre, cioè dopo l’estate e quindi, in teoria, niente vacanze all’estero. "Ma in realtà, segnalando i motivi di urgenza o usando gli open day, riusciamo ad anticipare la consegna del documento" tranquilla tutti il questore Vincenzo Trombadore. Proprio al questore aveva scritto, nei giorni scorsi, il matelicese Cesare Aiello, che aveva segnalato i dati resi noti da Altroconsumo: un giorno di attesa a Bologna, 10 a Roma, 14 a Napoli e Palermo, 45 a Milano fino al massimo di cinque mesi e mezzo a Torino. "Macerata ha un’attesa di sette mesi: ho prenotato l’appuntamento per rinnovare il passaporto a inizio gennaio, me lo hanno dato il 7 luglio. Ma quante persone devono rinnovare il passaporto in provincia? È carenza di personale? Burocrazia? Noncuranza verso i cittadini".

"Questo cittadino aveva scritto anche a me – risponde il questore Trombadore -. Lo abbiamo contattato, e gli abbiamo spiegato come funziona il sistema automatico di prenotazione, e così lo abbiamo aiutato a risolvere il problema. Le date sono fornite in modo automatico, in base alla disponibilità di Macerata e Civitanova. Ma sul modello nel sito è possibile anche inserire una voce relativa ai motivi di particolare urgenza. Se il cittadino compila anche quella voce, viene contattato per chiarire quali siano i motivi e si cerca di risolvere il problema. In genere, si riesce a trovare il modo per far avere il passaporto a chi ne ha necessità in tempi più brevi. La procedura per i passaporti oggi è automatica, asettica, ma i casi particolari sono comunque presi in considerazione. Oltre a questo, abbiamo organizzato una serie di open day: abbiamo visto che i primi hanno funzionato bene, e così altri ce ne saranno oggi e ogni 15 dei prossimi mesi, dividendo i richiedenti in mattina e pomeriggio in base alla lettera iniziale del cognome". L’assalto ai documenti per l’espatrio è un fenomeno comune in tutta Italia, "sia perché veniamo dalla fine delle restrizioni legate al Covid, sia perché ora serve il passaporto anche per l’Inghilterra, dopo la Brexit. Però tentiamo di avere una interlocuzione diretta con i cittadini, ascoltando le varie necessità per far valere le urgenze. Abbiamo aperto uno sportello apposito di fianco all’ingresso della questura, in piazza della Libertà, per agevolare al massimo gli utenti, e sia a Macerata che al Commissariato di Civitanova tentiamo di valutare e risolvere i problemi che ci vengono sottoposti nel miglior modo possibile". Gli open day senza appuntamento sono previsti per oggi, poi il 15 marzo, 15 aprile, 15 maggio e 15 giugno, dalle 9 alle 14 (cognomi A-L) e dalle 14 alle 19 (cognomi M-Z).

E le parole del questore trovano conferma nelle agenzie di viaggi. "Alcuni clienti ci avevano segnalato le difficoltà ad avere un appuntamento in tempo utile per rinnovare il passaporto – spiega Alessandro Crucianelli di C. M. Viaggi -, ma tutti poi sono riusciti a trovare una soluzione perché se si spiega in questura che c’è un motivo di urgenza, in genere si ottiene il documento in tempo". "Ho chiamato io stessa la questura, quando una cliente mi ha fatto presente la difficoltà – conferma Sabina Cecarini della Cecarini Viaggi -, ma mi hanno spiegato come funziona il sistema e poi so che molti stanno usando gli open day con successo".