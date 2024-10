Thunder tutta grinta,. Vicenza ko all’overtime. Gonzalez mattatrice

THUNDER MATELICA

66

VELCOFIN VICENZA

60

d.t.s.

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash 2, Cabrini 11, Patanè 2, Celani, Gramaccioni 6, Gonzalez 21, Zamparini, Poggio 10, Bonvecchio 14, Andreanelli, Sanchez, Catarozzo. All. Sorgentone.

VELCOFIN VICENZA: Cecili 8, Nespoli, Torkovicova, Tava 16, Pellegrini 10, Assentato 5, Peserico 11, Mattera 6, Mutterle, Vitari. All. Zara.

Arbitri: Valletta di Montesilvano e Silvestri di Roma.

Parziali: 16-18, 35-26 (19-8), 43-47 (8-21), 54-54 (11-7); overtime: 12-6 (66-60).

Al termine di una gara tiratissima, con tanti errori su entrambi i fronti, l’ha spuntata una Halley Thunder grintosa, capace di recuperare 9 punti negli ultimi 4’ dell’ultimo quarto guadagnando così l’overtime. Poi, nel supplementare, ha chiuso il match in proprio favore tra gli applausi. Mattatrice dell’incredibile finale Pepo Gonzalez (foto), miglior realizzatrice (21 punti). E’ stata una gara giocata a strappi: ottimo secondo quarto delle matelicesi; avvio di ripresa più convincente da parte ospite. Fra la terza e la quarta frazione la Halley non ha segnato per ben 8 minuti. Poi si è sbloccata.

m. g.