Torna "Cantine e castagnata". Un weekend di divertimento con musica e degustazioni

Tutto pronto per la 14ª edizione di "Cantine e castagnata", nel centro storico di Pollenza. Domani, dopodomani e domenica saranno aperte le tradizionali cantine nei vicoli più suggestivi del paese con menù tipici. Domani in piazza della Libertà alle 22.30 serata in collaborazione con la discoteca "Much More" di Matelica, con musica anni ’90; dopodomani alle 23.30 "Wine House Party". Domenica alle 16.30, alle 17.30 e alle 19, in piazza della Libertà, spettacolo circense del Circo Notevoli. Eventi musicali anche all’interno delle cantine: il Decantatore, Leopò, La Scimmia, Lu Missile, Il Cinghiale, Le Merenne, Lu Sfizzittu con grandi ospiti locali: Emiliano Effe, dj Silvio, Blitzer, Multiradio, Deppu dj, Last Mile Rock & Blues, Armonie Pensate duo live, La Creme dj set e Tea Fonzi in "La sibilla e il suo popolo". A queste si affiancheranno le cantine con degustazioni: La Semenza, Da Paolina, il Castagnaro, Magnece lo Pà, la Nuttola, Lu Ciammellottu. Non mancheranno stand gastronomici. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Corporazione del Melograno con l’Avis di Pollenza, l’associazioni carabinieri Salvo d’Acquisto, l’Aido, il Comitato Festeggiamenti Cantagallo, con il patrocinio del Comune e l’intervento dei cittadini. Apertura delle cantine alle 19.30, domenica alle 16. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.