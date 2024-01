Tutti a pulire un tratto del lungomare

Al via la 33ª edizione della manifestazione nazionale "Il mare d’inverno", organizzata dall’associazione ambientalista Fare Verde. L’appuntamento si terrà il 28 gennaio, a Porto Potenza, dove in mattinata (tra le 10 e le 12) verrà pulito il tratto di litorale compreso tra i balneari "Lo Scoglio" e "Beach Boys". Lo scopo dell’iniziativa è di riportare l’importanza delle spiagge al centro della questione ambientalista, denunciando l’inquinamento di quei luoghi con una raccolta volontaria di rifiuti. "Essendo cresciuta in un paese di mare, tale iniziativa ha per me un valore che va al di là del semplice attivismo ma è solo la prima di una lunga serie di attività da svolgere sul territorio nei prossimi mesi", afferma Matilde Pierucci, presidente di Fare Verde Macerata. L’iniziativa è patrocinata da Comune, Ministero dell’Ambiente e Guardia Costiera. La cittadinanza è invitata a partecipare.