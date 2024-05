Ubriaco offre mille euro ai poliziotti a Macerata per non farsi ritirare la patente: denunciato

Macerata, 3 maggio 2024 – Sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore al limite, un automobilista ubriaco ha offerto mille euro ai poliziotti per evitare che gli ritirassero la patente. Ma oltre a perdere la licenza di guida, il giovane si è beccato una denuncia per tentata corruzione. E’ quanto successo nei giorni scorsi durante un controllo della polizia stradale di Camerino.

Durante il servizio, gli agenti hanno fermato un’auto condotta da un 28enne del fermano, che subito è sembrato un po’ troppo su di giri. Sottoposto al test con l’etilometro, il ragazzo è risultato positivo con un tasso superiore a 1,50, tre volte oltre il limite consentito, un caso quindi che rientra in un accertamento di tipo penale.

Mentre i poliziotti procedevano alla contestazione, il giovane ha chiesto con insistenza di evitare la contestazione, visto che già in passato aveva subito un ritiro della patente. Ma i tentativi di convincimento si sono rivelati inutili, così il ragazzo si è giocato l’ultima carta, tentando di corrompere gli agenti con l’offerta di mille euro. Così, oltre a quella per guida in stato di ebbrezza, il 28enne si è beccato anche una denuncia per tentata corruzione, oltre al ritiro della patente.