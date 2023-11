Un "Compleanno" inverosimile

Individui soffocati dalla repressione, convinti di essere uomini totalmente liberi. È "Il Compleanno (The Birthday Party)", capolavoro giovanile di Harold Pinter con la regia di Peter Stein, in scena domani al Vaccaj di Tolentino alle 21.15. Una produzione di Tieffe Teatro Milano. Maddalena Crippa domina la scena in questa pièce tra le più apprezzate e rappresentative di Pinter - Premio Nobel per la Letteratura nel 2005 - che la scrisse nel 1957 a soli 27 anni, influenzato dal teatro dell’assurdo di Samuel Beckett e dalla lettura del Processo di Franz Kafka. La Crippa, grande interprete teatrale, viene scelta nel 1975, a soli 17 anni, da Giorgio Strehler per il ruolo di Lucietta nel Campiello di Goldoni. Protagonista della scena internazionale, interpreta con originalità e rigore stilistico personaggi-chiave nel corso di una carriera condotta al fianco di importanti registi, tra cui Luca Ronconi, Massimo Castri, Peter Stein, Cristina Pezzoli.

"La vicenda parte da una situazione apparentemente innocua per poi sfociare nell’inverosimile per via dei suoi personaggi - spiegano gli organizzatori -. Individui paurosi, isolati dal mondo in uno spazio ristretto, infelici ma al sicuro. Fintantoché non arriva qualcosa o qualcuno a scuotere il loro pertugio e a rappresentare una minaccia. Uno spettacolo che mette in scena individui soffocati dalla repressione, spesso neanche consapevoli della loro condizione, anzi convinti di essere in effetti uomini totalmente liberi". "I 63 anni che sono passati dalla creazione del ’Compleanno’ di Harold Pinter – spiega il regista Peter Stein – non hanno tolto niente del suo effetto enigmatico e inquietante. Un tipo perdente con un passato non molto chiaro è raggiunto da questo passato, messo sotto terrore e con forza cambiato in un uomo che segue rigorosamente le regole ferree della vita quotidiana. L’atmosfera di una minaccia continua non smette mai di dominare qualsiasi azione. La domanda ’chi siamo noi?’ alla quale non possiamo mai rispondere perché una falsa o oscura memoria si mischia con la nostra voglia di metterci in scena, sta al centro di questo compleanno d’orrore".

Gli ultimissimi biglietti sono disponibili online su vivaticket.com e al botteghino del Vaccaj (orario 18-20). Info@teatrovaccaj.it, 0733.960059.

Lucia Gentili