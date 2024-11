Un lupo a spasso in contrada Pieve

Un lupo a spasso per i campi e la strada di contrada Pieve a Macerata. L’esemplare è stato avvistato e immortalato attorno alle 7.30 di ieri da alcuni automobilisti. L’animale ha infatti attraversato tranquillamente la strada provinciale 77: veniva dalla zona del poligono e si dirigeva verso l’area delle Serre. Il lupo ha proseguito la sua corsa nei campi, per poi sparire nelle campagne tra Macerata e Sforzacosta. Non è il primo avvistamento di lupi che viene fatto vicino alla zona abitata della città. Addirittura qualche tempo fa un lupo fu immortalato di notte vicino a Porta Convitto, a due passi dal centro storico della città.