Un punto informativo per rilanciare il turismo

Taglio del nastro per il nuovo Urban Hub di piazza Corridoni, realizzato con i fondi del Gal Sibilla, che così va a fare compagnia all’Info Point Bike da poco inaugurato a San Claudio. Ecco quindi un ulteriore strumento per rafforzare il sistema turistico e l’accoglienza di Corridonia, svelato in occasione delle celebrazioni dei santi patroni Pietro e Paolo. A concludere il pomeriggio è stata poi la guida Milena Mengoni che ha accompagnato i presenti alla scoperta del centro storico. "Un altro punto informativo per rilanciare il turismo della città – ha esordito la sindaca Giuliana Giampaoli – che gestiremo grazie alla competenza delle ragazze del servizio civile. Abbiamo molto da dare dal punto di vista storico, culturale e artistico ma anche paesaggistico, tant’è abbiamo concretizzato un progetto sul turismo lento in collaborazione con gli operatori del settore. Stiamo concludendo un accordo con delle guide professioniste che daranno un plus alla promozione del territorio". "Punti di informazione e personale qualificato sono importanti per un rilancio – ha aggiunto l’assessore al turismo Massimo Cesca – in questo progetto rientra anche la nuova guida turistica che abbiamo rivisto nei contenuti, nella documentazione fotografica, nel lavoro analitico di ricerca in quanto sono presenti dati statistici utili per operatori commerciali e turistici. Parliamo di una guida dinamica, in inglese e italiano, che nelle proposte sarà continuamente aggiornata grazie ai codici qr all’interno".

Diego Pierluigi