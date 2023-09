Un riconoscimento all’auto di Mattei

Un prestigioso riconoscimento verrà consegnato stamattina da parte di Alberto Scuro, presidente dell’Asi, l’Automobilclub storico italiano, da mettere sulla celebre Alfa Romeo appartenuta ad Enrico Mattei e custodita gelosamente dalla nipote Rosangela Mattei, che gestisce in via Umberto I anche il Museo dedicato alla memoria di suo zio. Si tratta della Targa d’oro, un sigillo da apporre sulla calandra anteriore del mezzo in ottimo stato di conservazione. La stessa Rosangela ricorda tanti particolari di quest’auto, "con la quale mio zio, da giovane studentessa mi accompagnava a Roma". Per questo riconoscimento alla Mattei sono giunti messaggi da Algeria e Niger.