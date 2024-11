Una luce in piazza per i bambini nati prematuri

Domani, per la Giornata mondiale del prematuro, si illumina di viola l’albero di acciaio di piazza Conchiglia. Anche quest’anno, i reparti di pediatria e ostetricia dell’ospedale di Civitanova e il Comune partecipano all’evento, celebrato il 17 novembre con lo slogan "Ogni anno oltre 13 milioni di bambini nascono prematuri. Accesso a cure di qualità ovunque!". "È costante e quotidiano l’impegno di medici, personale infermieristico, ostetrico e oss delle nostre unità operative per garantire le migliori cure ai prematuri" dicono Filiberto Di Prospero ed Enrica Fabbrizi (nella foto), rispettivamente primario di ostetricia e ginecologia e pediatra all’ospedale. I prematuri vengono al mondo tra le 34 e le 37 settimane di vita, oggi tanto attenzionati dalla Società italiana di neonatologia per le problematiche che possono presentare subito dopo la nascita e nelle età successive. L’obiettivo della pediatria di Civitanova per il nuovo anno sarà l’apertura di un nuovo ambulatorio gestito dalle dottoresse Maura Mastrocola e Patrizia Di Matteo per l’assistenza del neonato e garantire la presa incarico dei piccoli con le loro problematiche anche nei mesi successivi alla nascita.

"I dati ci dicono – aggiunge il sindaco Fabrizio Ciarapica – che nelle Marche ogni anno più di 700 bambini nascono prima del termine di gravidanza, una realtà che ci porta a sostenere questa iniziativa illuminando l’albero per accendere una luce su questa importante problematica e con l’occasione rivolgere un ringraziamento al reparto di Civitanova per l’eccellente lavoro svolto al fianco dei bimbi e dei loro genitori".