Una notte in prima linea. Volontari e non solo. Chi non si ferma mai per garantire la sicurezza

Feste e brindisi al 2025, ma non per tutti. La notte di Capodanno infatti c’è chi ha indossato la divisa di ordinanza o il camice. In tutta la provincia, dalla costa alla montagna hanno vigilato sulla notte più lunga dell’anno, quelli che non hanno abbassato la guardia neanche a San Silvestro per fare in modo che tutti potessero trascorrere una notte in sicurezza. Sono i vigili del fuoco, i rappresentanti delle forze dell’ordine, i medici, gli infermieri e tutti i volontari di Croce Rossa, Croce Verde, Croce Azzurra, Croce Gialla. Il loro Capodanno è stato al servizio degli altri, pronti a rispondere a eventuali richieste di aiuto da tutto il territorio.

A Macerata, le forze dell’ordine hanno vigilato sulla corretta riuscita della festa in piazza della Libertà. E la notte è trascorsa senza troppi eccessi anche se non sono mancati botti e petardi scoppiati per dare il benvenuto al nuovo anno.

Stesso discorso per la costa, da Civitanova a Porto Recanati dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire più volte per l’esplosione di petardi. Ecco gli scatti di chi, nelle sale operative, vicino ai mezzi o sulla strada, è rimasto in prima linea nella notte più attesa dell’anno.

re. ma.