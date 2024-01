Una prestazione tutta cuore e orgoglio. Anche Ferretti ok

Meli 6 – Subisce tre reti, ma potevano esserne qualcuna in più. Impegnato soprattutto nel primo tempo, si salva su Ruocco e Scotto, poi ancora su Mastinu, ma nel mezzo becca due gol, sui quali non ha colpe. Salvato due volte dal palo.

Veltri 5 – Rischia un goffo autogol in avvio, nel complesso sbanda come tutto il reparto.

Ricci 5 – Risente della fisicità di Fischnaller e lo contiene poco e male.

Peretti 5,5 – Forse il migliore del reparto arretrato, ma pure lui sorpreso dal gioco aereo della Torres;

Longobardi 5,5 – Liviero lo mette in difficoltà nel primo tempo, un po’ meglio nella ripresa quando gli prende le misure.

Raparo 5 – Sempre a rincorrere l’avversario, sbaglia tanto, rimedia un giallo e viene lasciato negli spogliatoi. Deludente.

(1’ st Morrone 5,5 – Meglio del compagno sostituito, seppure non riesca a fare molto filtro a centrocampo).

Carpani 6 – Prova a dare qualità al reparto, riuscendosi solo a intermittenza.

Lipari 6,5 – Soffre a centrocampo, poi si fa trovare pronto sull’invito di Melchiorri e pareggia i conti.

(27’ st Pesaresi 6 – Entra con la squadra ormai fiaccata dalla rincorsa. Buono l’approccio).

Pelamatti 5 – Esordio con qualche sbavatura di troppo, soffre la vivacità di Zecca. Pagliari lo tira via per recuperare lo svantaggio.

(7’ st Ferretti 6 – Con lui in campo, la Recanatese imprime l’ultima accelerata alla partita. Fornisce il suo contributo).

Melchiorri 7 – Nel vivo del gioco, scappa via in contropiede e assiste Lipari per il provvisorio 1-1. Nella ripresa fa ancora meglio trovando il 2-2.

Sbaffo 5,5 – Troppo nervoso nel primo tempo, spesso recrimina con l’arbitro. Si calma nella ripresa, fornendo l’assist per il 2-2, ma non basta per la sufficienza.

All.: Pagliari 6 – La sua squadra si batte come un leone nonostante le assenze, recupera due volte lo svantaggio, ma alla fine deve cedere di fronte alle disattenzioni difensive.