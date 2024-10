Undicimila over 65 in città: "Tremila di loro vivono soli"

Domani alle 16 all’auditorium della biblioteca comunale Mozzi Borgetti si terrà un incontro aperto a tema anziani. Verranno presentati alla popolazione over 65 e a tutti gli interessati statistiche, servizi e sfide del territorio. L’incontro, organizzato da Avulss e dal Comune, metterà attorno al tavolo tutti gli enti che si occupano di terza età, sia nell’ambito sanitario che sociale. Il convegno è stato presentato da Giorgio Salvucci di Avulss e dall’assessore alle politiche sociali Francesca D’Alessandro. "Vogliamo dare il nostro apporto alla questione partendo dalle cinque "W" del giornalismo anglofono – dice Salvucci –. Vogliamo parlare anche del cosiddetto "decreto anziani" del marzo scorso, che riguarda le politiche per queste categorie. È un tema prioritario soprattutto a Macerata, che ha una popolazione invecchiata. Parleremo di invecchiamento attivo, di assistenza domiciliare e di telemedicina".

"La sussidiarietà è la chiave vincente per fornire servizi efficienti per i cittadini – ha aggiunto D’Alessandro –. La morfologia sociale parla chiaro. A Macerata, che ha 40mila residenti, risiedono più di 11mila over 65, dei quali 3mila vivono da soli. Tra questi gli over 80 sono più di mille. Al convegno si parlerà anche di cohousing, cronicità e invecchiamento attivo. Ci troviamo a livello nazionale in un inverno demografico importante. Parlando di criticità sociosanitarie un ruolo aggravante è dato dalla solitudine. Ringraziamo Avulss che da anni porta avanti lavori di questo tipo; queste persone non vanno lasciate sole, vanno affiancate per le azioni quotidiane come fare la spesa o prenotare una visita. Molte di questi anziani possono essere una risorsa. Confronteremo dati e risultati, l’amministrazione è molto vicina al tema. Abbiamo in città un esempio virtuoso in tal senso, il condominio sociale a Collevario, che è stato preso a modello anche altrove come una forma di efficace contrasto alla solitudine degli anziani". Al convegno interverranno le responsabili della formazione Avulss Teresa Marcozzi, Angela Navazio Maria Rita Marilungo. Ci saranno anche Serena Mariani di Unimc e il medico Massimo Catarini.