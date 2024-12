Urbanistica, Cittadini subentra a Iualè

Altro cambio della guardia ai vertici degli uffici comunali di Porto Recanati. È ormai ai saluti l’architetto Patrizia Iualè, responsabile del IV Settore (urbanistica, edilizia pubblica e privata, demanio), che si è dimessa per un nuovo incarico vinto fuori regione. E da lunedì prenderà il suo posto l’ingegnere Michele Cittadini, attuale dirigente del Comune di Macerata, che svolgerà a Porto Recanati un impiego part-time grazie a una convenzione tra i due enti.

"Iualè ha trovato una migliore situazione lavorativa in Sardegna, dove a breve si trasferirà – spiega l’assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti –. Ovviamente ce ne aveva parlato nei mesi scorsi e abbiamo assecondato la sua volontà. Così ci siamo mossi per evitare che l’ufficio rimanesse senza dirigente e siamo riusciti a convincere l’ingegnere portorecanatese Michele Cittadini a ritornare qui dove era già stato funzionario, grazie a una convenzione stipulata con il Comune di Macerata. Da lunedì avrà un incarico part-time da 18 ore a settimana. Siamo soddisfatti – aggiunge –, perché l’attività del IV Settore non sarà interrotta e anzi arriverà una persona esperta e stimata che conosce la situazione. L’obiettivo sarà di assumerlo in futuro con un full-time. Intanto saranno assunti tre nuovi dipendenti (categoria D), che andranno all’urbanistica e ai lavori pubblici, aumentando il livello di competenze degli uffici".

L’architetto Iualè era arrivata in città a gennaio 2022, prendendo subito le redini dell’urbanistica. Ma dopo, a marzo 2023, la giunta decise di accorpare il V Settore (lavori pubblici, ambiente e patrimonio) con il IV, affidandolo alla Iualè. Questo perché, nel gennaio di quell’anno, il sindaco Andrea Michelini aveva rimosso lo storico dirigente Daniele Re dall’incarico di responsabile del Settore V. Per questo era stato assunto l’ingegner Roberto Defelici, che però aveva rassegnato le dimissioni dopo soli due mesi. A marzo di quest’anno, l’amministrazione ha scorporato il neo macro-settore, reintroducendo il Settore IV (con a capo sempre l’architetto Iualè) e creando il Settore VII (lavori pubblici, ambiente, patrimonio), guidato dall’architetto Donatella Paciarotti.

Giorgio Giannaccini