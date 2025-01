"Vediamo i rincari. Poi decideremo"

"Nel 2024 abbiamo avuto diversi aumenti: caffè, latte, zucchero – dice Silvia Capri del bar "My Dream" di Sarnano –, è salito il costo di tutte le materie prime. Siamo riusciti, pur con difficoltà, a mantenere invariato il prezzo del caffè. Ora si parla di rincari di luce e gas e non credo che riusciremo ad avere ancora gli stessi prezzi; vediamo di quanto salirà effettivamente la bolletta e decideremo cosa fare. I clienti mi dicono: "Hai visto che le bollette aumenteranno? Ma voi non lo farete, vero?". Come facciamo però a non ritoccare un po’ il prezzo se tutto costa di più e gli stipendi rimangono sempre gli stessi? Proveremo a resistere, ma per le piccole attività di paese sarà difficile".