Verdi e Wagner, un libro sul derby nei teatri

Oggi alle 17,30, nella gran sala Cesanelli dello Sferisterio, nuovo appuntamento dell’associazione ’Amici dello Sferisterio’ per festeggiare il 210° compleanno di Giuseppe Verdi e Richard Wagner. Ospiti Fabio Larovere e Andrea Faini che presenteranno il loro libro ’V e W – Perché non possiamo fare a meno di Giuseppe Verdi e Richard Wagner’ (prefazione di Alberto Mattioli; Compagnia della Stampa editore). In Italia la diatriba VW entra nel vivo quando, nel pieno monopolio verdiano, viene rappresentato Lohengrin a Bologna e poi a Firenze. Potremmo definirlo il primo derby fra Italia e Germania giocato non sui campi da calcio, ma sui palcoscenici dei teatri lirici. I due compositori non si sono mai incontrati. Mai si sono scritti. Hanno vissuto fianco a fianco senza incrociarsi. Eppure entrambi, ciascuno a suo modo e con la propria musica, hanno rivoluzionato l’opera. "Verdi e Wagner sono le due facce complementari del teatro musicale del diciannovesimo secolo, protagonisti di una sfida infinita - dicono i promotori -. Il libro, scritto a quattro mani da un verdiano di ferro e un wagneriano osservante, prosegue il duello moltiplicando i terreni di scontro. Un compendio agile e divulgativo, da leggere e consultare, indispensabile per chi parteggia per Verdi o Wagner. Ma anche per tutti coloro che amano la grande musica". Ingresso libero.