Ristoranti, manca il personale. “Non si trovano i camerieri”

Macerata, 26 giugno 2023 – “Ristorazione, manca il personale di sala. Più domanda che offerta: invertiamo questa rotta”. E’ l’allarme di Confartigianato proprio nel moneto in cui la stagione estiva sta entrando nel vivo. Secondo gli operatori, la questione va affrontata con soluzioni integrate. È questa la riflessione scaturita nel corso della riunione del settore ristorazione che si è riunita a Villa Fornari, a Camerino, nell’ambito di un appuntamento promosso da Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo. Un’occasione per fare il punto sulle tematiche di riferimento della categoria in vista dell’attività estiva, assieme al presidente della categoria Piero De Santis e del suo vice Alessio Bottacchiari.

Lucia Biagioli, responsabile interprovinciale per il comparto Turismo e Accoglienza, ha parlato di un colloquio “davvero proficuo, perché gli associati hanno fatto un quadro molto attento su una delle problematiche che, allo stato attuale, maggiormente incide sulla propria operatività: la carenza di manodopera, soprattutto in sala. Sono gli stessi imprenditori ad aver analizzato l’importanza del ruolo del cameriere, una figura che in passato è stata presa meno in considerazione ma che in realtà ha un ruolo essenziale nell’attività di ristorazione: è lui il tramite tra cucina e cliente e si occupa dell’accoglienza di quest’ultimo. Parte della riuscita di un servizio è merito suo. Purtroppo, le scuole non riescono a coprire l’intero fabbisogno delle strutture ricettive e sempre meno giovani si rivolgono a questo lavoro come fonte di reddito, anche solo per il periodo di studi”.

Per Biagioli, quindi, è fondamentale “partire intanto da un cambio di paradigma culturale, perché le nuove generazioni non capiscono le potenzialità di un’occupazione come professionista di questo settore. Quindi, dobbiamo proseguire sulla strada della formazione. Come associazione siamo attivi nel sostenere gli imprenditori, ma trasmettiamo anche competenze grazie al nostro ente Imprendere Srl. Non da ultimo, dobbiamo spronare gli imprenditori affinché stimolino tutti i colleghi alla riflessione che il personale di sala ha un ruolo determinante nell’andamento economico dell’azienda e che quindi va supportato, tutelato e gratificato, anche economicamente”.

Il presidente De Santis, a margine dell’incontro, ha sottolineato l’importanza di fare squadra e a tal propositivo riprenderanno in autunno i colloqui con gli imprenditori del settore, per studiare nuove strategie di collaborazione sulle tematiche più rilevanti.