Macerata, l’ex comandante della Finanza Amedeo Gravina presidente dell’Ircr

Amedeo Gravina

Macerata, 23 marzo 2023 – Con cinque mesi di ritardo rispetto alla scadenza del vecchio cda e dopo un estenuante braccio di ferro con parte della sua maggioranza, il sindaco Sandro Parcaroli ha nominato i nuovi consiglieri di amministrazione dell’Apsp Ircr di Macerata, l’azienda che gestisce le case di riposo del capoluogo e di altri comuni della provincia. Il nuovo cda, alla prima riunione di insediamento, provvederà all’elezione del presidente: si tratta di Amedeo Gravina, generale in quiescenza della Guardia di Finanza, ex comandante provinciale delle Fiamme Gialle.

Gli altri consiglieri dell’Ircr di Macerata sono Laura Ricci, avvocato; Vincenzo Corneli, consulente bancario in pensione; Paolo Rapanelli, medico in pensione, e Ilenia Sabbatini, assistente sociale specialista. “Un grande ringraziamento a Giuliano Centioni e agli altri consiglieri uscenti che fino a oggi, hanno portato avanti con passione e professionalità la gestione dell’Ircr – ha detto il sindaco Parcaroli -. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa dal precedente Consiglio che ha inquadrato l’Ircr non semplicemente in una residenza protetta, ricovero per anziani, ma in un ente di servizio al territorio con orizzonte a 360 gradi, per persone fragili. Nei dieci anni guidati da Centioni, abbiamo aperto anche l’asilo nido a Villa Cozza, lo sportello Informa Anziani in piazza Mazzini, il centro diurno e residenziale a Villa Cozza, ampliato le attività tra Ircr e Comune e valorizzato le gestioni delle case di riposo presenti sul territorio provinciale”.

L’Ircr di Macerata oggi gestisce direttamente la residenza protetta di Villa Cozza con un’autorizzazione di 113 posti letto, oltre ad altri servizi come il diurno demenze e Alzheimer, gestione del MA Maison, assistenza domiciliare per l’ATS 15, il progetto Home Care Premium. Gestisce inoltre, in convenzione con i rispettivi comuni, le case di riposo di Mogliano (40 posti letto) delocalizzata presso l’hotel Maestà di Urbisaglia, Montecassiano (25 posti letto), Montefano (25 posti letto), Potenza Picena (29 posti letto), Pollenza (38 posti letto) e dal 2023, Corridonia (25 posti letto) in fase di definizione. Inoltre l’IRCR provvede a svolgere attività di supporto per l’autorizzazione e l’accreditamento della residenza protetta e del Centro diurno per disabili di Corridonia, nonché per l’accreditamento per persone con disabilità delle strutture anziani di Montecassiano, Pollenza, Tolentino e Treia.

L’Ircr conta complessivamente la gestione di quasi 270 posti letto e 133 dipendenti tra infermieri, OSS e personale amministrativo, diretto e indiretto. È una struttura socio-sanitaria complessa, eccellenza del nostro territorio, che ha necessità di avere un organo di governance adeguato alle esigenze gestionali e una visione di sviluppo futura, punto di riferimento per tutto il territorio provinciale.