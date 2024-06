Rosella Sensi nuovo sindaco di Visso

Visso (Macerata) 10 giugno 2024 – È Rosella Sensi il nuovo sindaco di Visso. L’ex presidente della Roma, terza Sensi (dopo il nonno Silvio e il padre Franco, patron della Roma del terzo scudetto) a diventare primo cittadino del comune montano, ha stracciato gli altri due sfidanti, Giuliano Pazzaglini e Andrea Innocenzi.

La lista che la sosteneva, Cambiare Insieme, ha totalizzato 329 voti (50,23 per cento). Segue quella di Pazzaglini (ex parlamentare della Lega), Insieme per Visso, con 245 preferenze (37,4 per cento) e Visso Unita di Andrea Innocenzi con 81 preferenze (12,37 per cento).

“In questo momento non sto capendo nulla - afferma con gioia Sensi - ringrazio davvero tutti i cittadini, sia quelli che hanno riposto in me la loro fiducia, sia quelli che non l’hanno fatto, la mia squadra, che è stata fantastica, e la mia famiglia. Ora è il momento di lavorare per Visso”. La percentuale dei votanti è stata molto alta: su 818 aventi diritto, si sono recati alle urne 675 votanti (82,52 per cento). Visso è stato uno dei comuni più colpiti dal terremoto del 2016.