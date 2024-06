Risultati elezioni comunali 2024 nelle Marche, il clou a Pesaro e Ascoli: lo spoglio in diretta

Ancona, 10 giugno 2024 – Dopo lo scrutinio delle Europee terminato a tarda notte, oggi alle 14 sono iniziate le operazioni per la convalida dei voti e delle preferenze per quanto riguarda la partita delle elezioni amministrative, anche nelle Marche.

I risultati delle elezioni comunali città per città

Dove si è votato

Nelle Marche, sui 225 Comuni totali, ben 148 Comuni erano chiamati alle urne anche per rinnovare i propri sindaci e i Consiglio comunali.

Dove potrà esserci il ballottaggio

Come previsto dalla legge elettorale, nei capoluoghi di provincia (Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino) e nei Comuni con una popolazione di numero superiore ai 15mila abitanti (Fano, Osimo, Recanati e Potenza Picena) è previsto l'eventuale turno di ballottaggio qualora i candidati non ottenessero la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50 per cento più uno).

Ballottaggi che si terranno nelle giornate di domenica 23 (dalle 7 alle 23) e lunedì 24 giugno (dalle 7 alle 15): avranno accesso i due candidati sindaco che hanno ottenuto più preferenze e sarà sufficiente la maggioranza semplice per essere proclamati fascia tricolore della città. In quel caso sarà sufficiente la maggioranza semplice per essere proclamati sindaci.

Le notizie in diretta