Risultati elezioni a Pesaro: lo spoglio in diretta

Pesaro, 10 giugno 2024 – Tempo di spoglio a Pesaro, per capire chi sarà il vincitore di questa tornata di elezioni comunali 2024, che potrebbe emergere già oggi o dopo il secondo turno, al ballottaggio.

I candidati alla carica di sindaco, dopo i dieci anni di Matteo Ricci targati Pd, sono Andrea Biancani, sostenuto da Pd, ‘Lista civica Biancani Sindaco. La marcia in più per Pesaro’, ‘Una città in Comune con Enzo Belloni, Biancani sindaco’, ‘Forza Pesaro, con Mila Della Dora, Biancani sindaco’, Movimento 5 Stelle, Lista civica il Faro e Alleanza Verdi-Sinistra, Marco Lanzi per il Centrodestra con le liste: ‘Pesaro Svolta. Marco lanzi Sindaco’, ‘Pesaro’. Giovani per Marco Lanzi’, Fratelli d’Italia, Lega, ‘Forza Italia Udc Noi Moderati’ e Civici Marche, Pia Perricci per ‘Vieni oltre’ e Fabrizio Oliva per ‘Spazi Liberi’.

Elezioni a Pesaro: i risultati in tempo reale