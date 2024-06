Risultati elezioni a Urbino: lo spoglio in tempo reale

Urbino, 10 giugno 2024 – Corsa a tre per quanto riguarda le elezioni comunali di Urbino, in attesa dello scrutinio finale. A sfidarsi per la carica di sindaco sono l’uscente Maurizio Gambini, che mira ad un nuovo mandato sostenuto da Lega, Udc, Forza Italia e Fratelli d’Italia, Federico Scaramucci, appoggiato da una coalizione di centrosinistra composta da Pd, M5S, Alleanza Verdi sinistra italiana e Socialisti, ‘Sinistra per Urbino,’ ‘Urbino bene comune’, ‘Urbino città d’Europa’ e ‘Urbino rinasce’, e Francesca Crespini per la lista ‘Futura’.

