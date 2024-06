Ricci-Biancani, festa doppia. "Porto Pesaro a Bruxelles". "Ma riportaci soldi per la città"

Pesaro, 13 giugno 2024 – «Questa è una vittoria della nostra città". Così il segretario comunale del Pd, Giampiero Bellucci ha accolto il nuovo sindaco Andrea Biancani e il neoeletto parlamentare europeo, Matteo Ricci sul palco allestito ieri in piazzale della Libertà, dove era stato chiamato a raccolta il popolo del centrosinistra per festeggiare i risultati elettorali.

Una serata a cui non potevano mancare tutti i candidati e gli assessori comunali uscenti, così come il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e l’ex governatore delle Marche ed ex sindaco di Pesaro, Luca Ceriscioli. Il primo a prendere la parola è stato Matteo Ricci, che oggi effettuerà l’ufficiale passaggio di consegne da sindaco ad Andrea Biancani. "Sto cominciando a realizzare ora, perché fino a ieri contavo le preferenze – ha detto dal palco –. Tantissimo merito di questo successo va alle persone che hanno lavorato anche nell’ombra, pensando al risultato della squadra. Ringrazio anche tutto il mio ufficio stampa, che è stato tra gli artefici della mia visibilità mediatica, che ha inciso molto per ottenere circa 105mila preferenze. Ringrazio poi la nostra città e le Marche, così come il Pd romano, cui cui abbiamo stretto un accordo. Dalla prossima settimana inizierò a lavorare a Bruxelles. Io lavorerò per questa regione, perché dobbiamo toglierla dal provincialismo in cui l’ha messa Acquaroli".

E prosegue: "C’è un altro risultato davvero importante, quello di Pesaro. Se continuiamo a vincere al primo turno, vuol dire che abbiamo lavorato bene, senza mettere di fronte l’Io ma solo il Noi. Sono sicuro che Andrea farà bene".

Ringrazia e ricambia il nuovo sindaco: "Il risultato di Matteo è stato straordinario, non so come abbia fatto a prendere tutte queste preferenze – dice Biancani ridendo –. Avere un ex sindaco a Bruxelles è un’enorme possibilità, per cui sarò la sua spina nel fianco affinché faccia di tutto per portare risorse qui. Sarò il suo incubo – scherza Biancani, che poi passa al ringraziamento delle liste che lo hanno sostenuto –. Fare il sindaco per me è un orgoglio. Io e Matteo abbiamo iniziato il percorso politico insieme e questo è servito a raggiungere questo grande risultato. Noi abbiamo parlato della nostra visione di città, così i cittadini ci hanno premiato. Non mi resta che dire: avanti tutta!".