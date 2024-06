Marche, i Comuni al ballottaggio: dove e quando le sfide

Urbino, 11 giugno 2024 – Bisognerà attendere due settimane, ovvero il weekend del 23 e 24 giugno, per sapere chi sarà il primo cittadino in tre Comuni marchigiani: Urbino, Osimo e Recanati. Sono già partiti gli appelli in vista dello scontro finale, che decreterà un rinnovo (o una conferma) del Consiglio comunale. Il turno di ballottaggio scatta quando i candidati non ottengono la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50 per cento più uno).

I sindaci eletti nelle Marche al primo turno

Urbino (Pesaro Urbino)

Urbino. Il testa a testa è tra il sindaco uscente Maurizio Gambini, del centrodestra, e Federico Scaramucci, candidato della coalizione di centrosinistra. I due si attestano rispettivamente al 47,96% (4.052 preferenze) e al 44,73% (3.779). Con Gambini ci sono Lega, Udc, Forza Italia e Fratelli d'Italia, lista civica Liberi per cambiare. Scaramucci è sostenuto da Pd, Urbino Bene Comune, Alleanza Verdi Sinistra, Urbino Rinasce, M5S, Sinistra per Urbino, Urbino città d’Europa.

Recanati (Macerata)

Recanati. Al primo turno il candidato del centrodestra Emanuele Pepa ha raccolto 5.363 preferenze (46,82%) staccando il sindaco uscente Bravi (3.158 voti, 27,57%). Pepa è sostenuto da Fratelli d’Italia, In Comune, Per una Recanati migliore, Udc Unione di centro, Lega e Forza Italia. Bravi, invece, da Pd, Recanati Insieme, M5S, Valore futuro e Idee in comune.

Osimo (Ancona)

Osimo. Il duello è tra Michela Glorio, la candidata del centrosinistra (40,09%, 7.465 preferenze) e Francesco Pirani, candidato del centrodestra (34,90%, 6.499). La Glorio è sostenuta da Pd, Osimo Michela Glorio Sindaco, M5S, Ecologia e Futuro, Energia Nuova, Uniti per Michela Glorio, OsiAmo, Popolari per Osimo. Anche Pirani è appoggiato da liste civiche e partiti: Pirani Sindaco, Fratelli d’Italia, Lista Latini, Su la testa Latini, Forza Osimo, Green, Osimo Democratica e Solidale, Civiche Marche. In pratica la coalizione di centrosinistra della prima conta otto liste, mentre quella del secondo, di centrodestra, nove.