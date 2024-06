Elezioni Osimo, è ballottaggio per la poltrona di sindaco tra Michela Glorio e Francesco Pirani

Osimo, 10 giugno 2024 – Osimo va al ballottaggio. Il 23 e 24 giugno si contenderanno la poltrona di sindaco Michela Glorio e Francesco Pirani. La candidata del centrosinistra è in testa con il 39,83 per cento per 5.701 voti (dato alle 23 con 26 sezioni scrutinate su 33) assieme alle otto liste Ecologia e Futuro, Energia Nuova, Michela Glorio sindaco (la personale della candidata), Movimento 5 Stelle, Osiamo, Partito Democratico (con candidato il sindaco uscente Simone Pugnaloni), Popolari per Osimo, Uniti per Michela Glorio sindaco (Psi).

E Francesco Pirani ha raggiunto il 34,92 per cento (4.998 voti) con le nove liste a sostegno, Su la testa (una delle Liste civiche storiche con capolista l’ex sindaco Stefano Simoncini), Pirani sindaco (la personale di Pirani), Patto sociale per Osimo, Osimo democratica e solidale, Lista Latini (Udc, con il leader Dino Latini candidato), Civiche Marche, Forza Osimo, Green, Fratelli d’Italia. Fuori dalla corsa Sandro Antonelli con 3.615 voti (25,25 per cento) e le sue sette liste, Osimo al centro, Rinasci Osimo, Osimo libera (esponenti di Forza Italia e Lega senza simbolo), Progetto Osimo, Osimo futura (le due di Achille Ginnetti, candidato nella prima), Civitas civici – Azione, Tratto Comune. Entrambi in corsa per il ballottaggio strizzerebbero già l’occhio ad Antonelli per i voti necessari alla vittoria.