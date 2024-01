Questo è lo spirito giusto. Aspettando Gagliolo e Inglese

È decisamente quello visto al Tardini lo spirito giusto per provare a risalire la classifica nella spietata corsa che conduce alla salvezza. L’Ascoli di Castori apre l’anno e il proprio girone di ritorno nel miglior modo possibile. Contro il Parma, l’avversario più forte della cadetteria, i bianconeri lottano e gettano il cuore oltre l’ostacolo offuscando la qualità eccelsa di una squadra già pronta per disputare la serie A. Un piccolo rammarico ci sarebbe per quel raddoppio mancato da Rodriguez appena un paio di minuti dopo l’eurogol di Botteghin. E sarebbe stato un colpaccio incredibile considerando il momento. Il punto portato a casa è comunque utile per passare davanti allo Spezia e raggiungere la Ternana. Buoni gli esordi di Valzania e Celia. E in settimana dal mercato si attendono gli arrivi di Gagliolo e Inglese.