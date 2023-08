Allerta meteo gialla: temporali in Emilia Romagna

Bologna, 17 agosto 2023 – Dopo le previsioni sul caldo africano del periodo ferragostano, tornano i temporali in Emilia Romagna con il ciclone Poppea. Infatti, gli esperti di Arpae, insieme alla Protezione civile, ha annunciato una allerta meteo gialla per temporali valida dalle 12 fino a mezzanotte di oggi, giovedì 17 maggio. L’allerta gialla è valida per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna.

“Nella giornata di giovedì 17 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità – recita il bollettino di Arpae –, con possibili effetti e danni associati, sul settore centro-occidentale della regione e sulle pianure settentrionali. Possibili anche locali temporali ad evoluzione diurna sulle rimanenti zone di crinale appenninico”. Nella giornata di venerdì 18 agosto, invece, “non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento, tuttavia non si escludono temporali sparsi di breve durata su settore orientale e fascia appenninica, con possibili effetti associati occasionali”.

Previsioni meteo: che tempo farà in Emilia Romagna