Previsioni meteo, ancora caldo africano poi freddo con il ciclone Poppea: quando arriva

Bologna, 16 agosto 2023 – Se da un lato sono ancora in aumento le temperature in Italia e nei prossimi giorni è attesa una nuova ondata di calore, vista anche la permanenza dell’anticiclone Nerone sulla penisola; l’altra faccia della medaglia vede anche una nuova perturbazione in arrivo: si tratta del Ciclone Poppea che potrebbe determinare la rottura dell’estate.

Ma andiamo con ordine: il nuovo ciclone di aria fredda che potrebbe portare temporali, calo termico e grandinate potrebbe arrivare a fine agosto e ‘solo’ nel nord e in parte del centro Italia. Fino ad allora, e quindi per ancora 10 giorni, sulla penisola predominerà il bel tempo, con caldo e temperature alte portati dall’anticiclone Nerone. Quindi attenzione ai bollini nelle città: venerdì sarà bollino rosso in cinque città (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia), mentre domani (giovedì) allerta massima solo a Bolzano, Brescia e Firenze.

Fino a giovedì 17 il tempo non subirà grosse variazioni, secondo il previsioni de ilmeteo.it. Il sole sarà prevalente su gran parte d'Italia e soltanto sui settori alpini e più occasionalmente sugli Appennini si potranno sviluppare dei temporali, specie su Trentino Alto Adige e sul Cadore. La nuova svolta avverrà da venerdì 18, visto che l'anticiclone africano Nerone pomperà ulteriore aria calda dall'Africa.

Dunque sole su tutte le regioni italiane con cielo sereno: i temporali sulle Alpi quasi scompariranno e le temperature subiranno una forte impennata a partire dalle regioni centrali.

Poi con l'inizio della prossima settimana le temperature potrebbero raggiungere addirittura i 40°C in Toscana e in Pianura Padana. Molto caldo anche al sud.

Allerta gialla per temporali in Emilia Romagna

Intanto, se nelle Marche tra oggi e domani non è prevista nessuna criticità, invece nella giornata di giovedì 17 agosto (quindi valida dalla mezzanotte e per 24 ore), è stata diramata una nuova allerta gialla, da Arpae, nella zona emiliana. Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, sul settore occidentale della regione. Possibili anche locali temporali ad evoluzione diurna sulle zone di crinale appenninico. Le province interessate sono: Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

Il 17 e il 18 agosto nelle Marche cielo sereno o poco nuvoloso nelle ore centrali della giornata e non sono previste precipitazioni. Sereno e qualche nuvola anche per il 19 e il 20 agosto. Temperature stazionarie: le massime oscillanti tra il 27 e i 33 gradi; le minime tra i 19 e i 24 gradi.

