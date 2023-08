Meteo Veneto, caldo in aumento e nuovo allarme climatico: livello “intenso” per la zona costiera

Venezia, 16 agosto 2023 – Nuova allerta meteo in Veneto. La comunicazione ufficiale è giunta nella giornata odierna con la Protezione Civile del Veneto, preso atto delle previsioni contenute nel Bollettino regionale emesso da Arpav, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico con livello “intenso” per la zona costiera del Veneto da oggi 16 agosto a venerdì 18 agosto. Si ricorda che per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il numero verde 800 535 535 realizzato con la collaborazione del servizio telesoccorso e telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800 990 009.

L’inizio dell’allerta meteo

Nella giornata odierna, mercoledì 16 agosto, le temperature aumenteranno ancora un po' soprattutto rispetto ai valori minimi del periodo. Una situazione che può provocare un disagio fisico intenso per più ore specie sulle zone costiere, mentre sul resto del territorio i livelli registrati restano debole e moderato. La qualità dell'aria sarà in genere buona e discreta, al più occasionalmente in peggioramento su zone pedemontane e aree urbane.

Le previsioni dei prossimi giorni

Nelle prossime giornate di giovedì 17 e venerdì 18 agosto si registrerà un graduale incremento del disagio fisico, che oltre alla costa veneta tenderà a divenire prevalentemente intenso anche sulle zone pianeggianti e pedemontane. La qualità dell'aria in genere è prevista che sarà buona e discreta, al più localmente scadente su zone pedemontane e aree urbane.