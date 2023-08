Anticiclone Nerone, quanto dura il caldo africano: le previsioni meteo

Bologna, 15 agosto 2023 – È tornato il caldo. Sole e afa contraddistinguono la settimana di Ferragosto, dove in alcuni punti il nuovo anticiclone Nerone ci regalerà temperature fino a 38 gradi. Previsti tuttavia anche temporali localizzati, e in molti si chiedono se ci sarà rischio di qualche grandinata.

Vediamo quanto durerà l’anticiclone africano e se ci saranno temporali o eventi estremi nei prossimi giorni.

Quanto durerà il caldo africano

La terza ondata di Ferragosto cominciata domenica ci accompagnerà per tutta la settimana di Ferragosto. Il caldo africano attualmente sopra la Spagna si sta avvicinando gradualmente all’Italia e determinerà temperature al di sopra della media di stagione - sebbene non sia paragonabile al caldo record di luglio.

Caldo e afa, dunque, che si intensificheranno nella giornata di sabato 19 agosto dove, stando ai dati forniti da 3bMeteo, in alcune regioni italiane come la Sardegna si toccheranno punte fino a 40.

Afa e aria africana: previsioni in Emilia Romagna

La settimana di Ferragosto sarà abbastanza calda in Pianura Padana. Città come Piacenza, Ferrara o Modena toccheranno punte di caldo fino a 38 gradi. Più piacevole la temperatura percepita lungo il litorale romagnolo dove la leggera brezza marina manterrà le temperature entro i 30 gradi, seppur con afa persistente.

Sui settori appenninici al confine con la Toscana previsto anche qualche temporale di calore pomeridiano. Difficile stabilire fino a quando durerà; ad ogni modo, osservando le tendenze di 3bMeteo si prevedono temporali al confine con la Toscana in arrivo per venerdì 25 agosto. Ma quello che succederà nelle prossime settimane è tutto da vedere.

Temperature nelle Marche

Anche nelle Marche nei prossimi giorni dopo Ferragosto, ci sarà sole e tanto caldo. Già da metà settimana si prevedono punte fino a 35 gradi nell’entroterra. Lungo la costa adriatica invece, le temperature saranno più contenute, sebbene l’afa in aumento. Non mancheranno tuttavia occasionali temporali di calore tra pomeriggio e prima serata sull'Appennino, in particolare sulle vallate dell’Aquilano dove potrebbero verificarsi fenomeni anche intensi, per quanto brevi e localizzati.

Temporali di Ferragosto: ecco dove

Secondo gli esperti de ilmeteo.it, da Ferragosto in poi il caldo intenso potrebbe causare lo scoppio di improvvisi temporali. Mentre oggi la pioggia si è concentrata sul Piemonte e l’Alto Adige, nella giornata di Ferragosto sono previsti temporali nel Triveneto, soprattutto a ridosso dei rilievi alpini.

Pertanto, il 15 agosto chi si trova sulle montagne del Trentino Alto Adige e del Cadore deve prestare particolare attenzione alle previsioni meteo, perché potrebbero verificarsi temporali intensi accompagnati da vento, fulmini e la temutissima grandine. Nel corso del pomeriggio le nubi temporalesche potrebbero spostarsi anche verso le pianure circostanti.

Caldo e afa, c’è il rischio grandine?

Come spiega Massimo Galletti di meteomax.it, siamo in pieno regime anticiclonico; pertanto non ci saranno fenomeno intensi, ma avremo cielo costantemente sereno con umidità al suolo. “Potremmo preoccuparci, semmai, quando arriverà il primo sbuffo di aria più fredda atlantica. Allora sì che lì si formano fenomeni nubifragi e grandine”.