Ma ora una nuova ondata di caldo "E durerà una decina di giorni"

Dopo una decina di giorni caratterizzati da cieli prevalentemente sgombri da nubi e da temperature gradevoli e in media con la norma del periodo, anche nella nostra provincia è alle porte una nuova rimonta dell’anticiclone di matrice nordafricana associato a un sensibile e progressivo innalzamento della colonnina di mercurio. Uno scenario ovviamente gradito a gestori di stabilimenti balneari, piscine e parchi d’acqua, ma per ovvie ragioni molto meno a coloro che sono costretti a lavorare all’aperto. "Anche se – osserva Pierluigi Randi, meteorologo Ampro (associazione meteo professionisti) – questa ondata di caldo non sarà così intensa come quella registratasi il mese scorso, anche se avrà una durata maggiore. Già da domani (oggi per chi legge, ndr) le temperature saranno sensibilmente superiori alla norma, con valori che nell’entroterra potrebbero salite fino a 34-35 gradi, localmente anche 36, di circa 5 gradi sopra la norma. Lungo la costa. Invece, le massime nei prossimi giorni oscilleranno tra i 31 e i 32 gradi. Uno scenario che, se si esclude qualche breve pausa, ci farà probabilmente compagnia almeno fino al 21-22 agosto, con un picco di caldo che si dovrebbe raggiungere tra domani e Ferragosto. E si dovrà di nuovo fare i conti con l’umidità". Randi prevede che già da stanotte si farà fatica a dormire per il caldo: "Nei centri urbani si avranno le cosiddette ‘notti tropicali, caratterizzate dal fatto che la temperatura non riesce a scendere al di sotto dei 20 gradi, mentre nelle restanti aree della provincia questa situazione si dovrebbe presentare da mercoledì prossimo".

Durante il pomeriggio sul crinale ci sarà sempre qualche possibilità di brevi rovesci, anche se non legato all’arrivo di perturbazioni Pur in un contesto di cieli sereni e poco nuvolosi, tra giovedì 17 e venerdì 18 agosto ci potrà essere un qualche "disturbo anche in pianura, nel senso che non è da escludere qualche isolato temporale. Insomma, un Ferragosto assolato e caldo, anche se non estremo". A titolo di curiosità quello dello scorso anno fu, in particolare nel territorio della Bassa Romagna, un Ferragosto a cosiddetti ‘ due volti’, con sole e temperature gradevoli nel corso della mattinata e nella prima parte del pomeriggio, seguiti da temporali, locali grandinate, crollo termico e raffiche di vento che in alcune località sfiorarono i 70 chilometri orari.

Luigi Scardovi