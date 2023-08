Ferragosto 2023, musei e mostre aperti in Emilia Romagna: ecco quali

Bologna, 12 agosto 2023 - Tante le cose che si possono fare a Ferragosto in Emilia Romagna, tra cui una visita al museo. Grazie all’iniziativa ‘Ferragosto al Museo’, anche quest’anno sono previste aperture straordinarie di dimore, giardini e aree archeologiche in regione. Non solo, ma sono diverse anche le mostre d’arte che si potranno visitare. Ecco l’elenco completo di mostre e musei aperti il prossimo Ferragosto.

Mostre aperte a Ferragosto 2023 in Emilia Romagna

“Andreas Gursky. Visual Spaces of Today” alla Fondazione Mast, in via Speranza 42 a Bologna. “Leggiadro Barocco. L’attività giovanile di Giuseppe Marchesi detto il Sansone” a Palazzo D’Accursio a Bologna. "I libri e il fango nella Romagna allagata” al Mambo di Bologna. “Sekhmet, la Potente. Una leonessa in città” al Museo Civico Archeologico, via dell'Archiginnasio 2 a Bologna. “Giorgio Morandi. Ritorno a Grizzana” a Grizzana, sull’Appennino di Bologna. “Dodici fotografie celebrano i 35 anni del Parco del Delta del Po Emilia Romagna (1988 – 2023)” a Comacchio, Ferrara. “Guido Harari. Incontri. 50 anni di fotografie e racconti” a palazzo Diamanti a Ferrara. “Arrigo Minerbi: il ‘vero ideale’ tra liberty e classicismo" al Castello Estense di Ferrara, largo Castello 1. “Ugo Celada Da Virgilio. Enigma antico e moderno” al Labirinto del Masone, Parma. "La montagna è ancora in movimento" di Raghad Saqfalhait a Travo, Piacenza (non facilmente accessibile a persone con disabilità). “Mario Sironi. Poesia Muta” a Casa del Popolo di Rivergaro, Piacenza. "Yannick Jacquet. Finger plays: dal teatro delle ombre ai social network” alla Fondazione arti visive di Modena. "Biennale Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea - 62° Premio Faenza” al Museo internazionale delle ceramiche Faenza, viale Baccarini 19. “I giorni del sole e del grano, La vanga e il pennino" a 160 anni dalla nascita di Alfredo Panzini, a Bellaria Igea Marina, Rimini.

Musei aperti a Ferragosto 2023 e orari

Museo Archeologico Nazionale di Sarsina a Forlì-Cesena con apertura al pubblico il 14 agosto dalle 8:30 alle 14 e il 15 agosto dalle 13:30 alle 19. Villa romana di Russi a Ravenna, 14 e 15 agosto dalle 13:30 alle 18:30. Castello di Torrechiara a Parma con apertura al pubblico 13 agosto dalle 11 alle 17, il 14 agosto dalle 9 alle 15 e il 15 agosto dalle 11 alle 17. Il sito chiuderà, invece, il 16 agosto. Battistero degli Ariani a Ravenna, 14 e 15 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. S. Apollinare in Classe a Ravenna, il 14 agosto dalle 8:30 alle 19:30 e il 15 agosto dalle 13:30 alle 19:30. Museo Nazionale di Ravenna aprirà al pubblico il 15 agosto dalle 8:30 alle 19:30. Mausoleo di Teodorico di Ravenna, 14 e 15 agosto dalle 8:30 alle 19. Museo Nazionale Archeologico di Ferrara, 14 e 15 agosto dalle 9:30 alle 17. Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” e area archeologica di Kainua, a Bologna: apertura 14 e i15 agosto dalle 11:15 alle 18:30. Chiusi al pubblico il 16 agosto. Palazzo Milzetti a Ravenna, 14 e 15 agosto dalle 9 alle 18:30 con possibilità di visita guidata gratuita il 15 agosto alle ore 16. Abbazia di Pomposa a Ferrara, 14 e 15 agosto dalle 8:30 alle 19:30. Museo di Casa Romei a Ferrara, 14 e 15 agosto dalle 8:30 alle 14. Area Archeologica di Veleia Romana a Piacenza con apertura al pubblico il 14, il 15 e il 16 agosto dalle 11 alle 18:30. Chiusura invece nella giornata del 17 agosto.