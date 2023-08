Ferragosto 2023 Emilia Romagna, cosa fare in Riviera: la guida agli eventi

Rimini, 12 agosto 2023 – Fuochi d’artificio, stelle cadenti, sogni in riva al mare, tanta musica: se l’estate è un sentimento, Ferragosto ne è il cuore. Un modo per festeggiare insieme il capodanno dell'estate lo si può trovare nei locali disseminati della riviera romagnola, tanti gli eventi offerti nelle cittadine come Rimini e Riccione, ma anche Cervia, Bellaria e Gatteo Mare, nelle discoteche o nei locali in riva al mare, nei territori dell'entroterra, nelle piazze dei paesi nelle località più celebri della Romagna con aperture straordinarie di musei e siti storici; incontri e concerti.

Rimini

Il 14 agosto la musica tecno di Galactica, Electronic Music Festival. Una festa che inizia al Rimini Beach Arena dalle ore 17 e continua nella notte alla discoteca Cocoricò. A Ferragosto sempre sui 10mila mq di spiaggia del Rimini Beach Arena, si terrà a partire dalle ore 16, il party ibizenco, animato da dj nazionali e internazionali Circoloco. Per finire con i fuochi d’artificio.

Riccione

Divertimento assicurato anche a Riccione, con il concerto all’alba di Ghemon il 13 agosto, mentre sempre domenica 13, per anticipare il ferragosto, al Byblos Club un ospite speciale: Boro Boro il rapper che quest’anno ha fatto incetta di dischi d’oro. Il 14 al Peter Pan il rapper Tony Effe è pronto a scatenare la sua energia.

Ad Aquafan il rapper riccionese Random, si esibirà in un concerto alla piscina delle onde, per Maxibon music vawe alle ore 14:30. E naturalmente gli eventi del Deejay on Stage, che il 14 agosto ospita Clara di Mare Fuori e i dj-set di Zef & Marz e Dj Duappo, mentre il 15 sempre in piazzale Roma, il concerto di Francesco Gabbani farà esplodere la festa insieme allo spettacolo dei fuochi d'artificio che inizierà alle 22:30.

Cervia

Il 14 agosto a Cervia si festeggia il compleanno di Milano Marittima, con il concerto dell‘Adriatic Dixieland Jazz Band. Seguita all’alba dall’esibizione della Grande Orchestra Città di Cervia.

Gatteo Mare

A Gatteo Mare Raf, il cantante di Gente di mare, sarà in concerto il 14 all’Arena Rubicone, mentre il Ferragosto sarà nel segno di Raoul Casadei, nato proprio il 15 di agosto. Quest’anno la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra si esibirà nei grandi classici della tradizione romagnola in compagnia di Fabio Concato.

Bellaria-Igea Marina

Fuochi d’artificio il 14 agosto a Bellaria Igea Marina sulle sponde del canale del porto. La sera del 14 anche il grande party musicale di Random – Una festa a caso, mentre il 15 risate con il Bellaria Comics Festival. Al Beky Bey la festa “ La vita a 30 anni”, ospitata nella discoteca della spiaggia libera, con musica house.

Misano Adriatico, Cattolica e Gabicce

Misano Adriatico propone spettacoli, balli e il tradizionale momento dedicato ai fuochi d’artificio. Cattolica e Gabicce si uniscono a Ferragosto per lo spettacolo Pirotecnico che dalle 22:30 esploderà nel cielo del porto canale di Cattolica illuminando anche Gabicce. Sempre a Cattolica, alle 21 in piazza mercato lo spettacolo danzante “ Us Baila” che porta in scena il liscio della migliore tradizione romagnola.

Ferragosto culturale

Per chi preferisce un Ferragosto all’insegna della cultura e della storia, le città d’arte si aprono con eventi specifici. A Rimini il 15 agosto la piazza sull’acqua del Ponte di Tiberio si trasforma in un cinema all’aperto con la rassegna Tiberio CinePicnic, mentre i musei cittadini Fellini museum, Museo della città, Domus del chirurgo, saranno aperti dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 con ingresso gratuito. A pochi chilometri dal Mar Adriatico e da Rimini, nella bellissima cornice della Valmarecchia, il borgo di Pennabilli proporrà i tradizionali eventi della rassegna Estate a Pennabilli. Serata in musica invece a Sant’Agata Feltria, che per la notte di sabato 15 agosto dalle ore 21.00 presenta il concerto di Filippo Malatesta, cantautore riminese.