Ferragosto 2023, cosa fare il 15 agosto in Emilia Romagna: ecco qualche idea

Bologna, 13 agosto 2023 – Che si fa a Ferragosto? Come ogni anno si avvicina la festa più attesa dell’estate ed è arrivato il momento di organizzare la giornata del 15 agosto. Mare, borghi, natura: l’Emilia Romagna ha tanto da offrire e diversi sono gli eventi in programma per quest’anno. Ecco di seguito qualche suggerimento.

Ferragosto al mare

Trascorrere la giornata di Ferragosto al mare è un grande classico, ma irrinunciabile considerate anche le previsioni meteo del weekend. Pertanto si può pensare di fare un tuffo in qualche bagno e godersi sole, musica e relax lungo litorale romagnolo.

Proprio qui è festa già dal 14 sera dove nelle principali località costiere sono previsti i tradizionali fuochi d’artificio di mezzanotte. Da segnare sul calendario l’imperdibile doppietta di Rimini: il Galactica, Electronic Music Festival il 14 sera e il party ibizenco, animato da dj nazionali e internazionali Circoloco, la sera di Ferragosto. A completare l’offerta gli immancabili fuochi d’artificio da ammirare sopra la Ruota Panoramica.

A Riccione martedì 15, durante l’evento di Deejay on Stage in piazzale Roma e prima del concerto di Francesco Gabbani, il cielo si illuminerà con i fuochi d’artificio. A Gatteo Mare, invece, l’atteso concerto di Raf il 14 sera per poi proseguire il 15 con la super serata folk romagnola in ricordo del “padre del liscio”, Raoul Casadei, con la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra in compagnia di Fabio Concato.

A Cervia, la conclusione della rassegna culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” con il Ferragosto con gli autori. Gli scrittori scendono sulla spiaggia da imbarcazioni storiche, per una giornata tra mare e letteratura.

Escursione tra borghi e natura

L’Emilia Romagna ha tanto da offrire. Per gli amanti della natura ci sono tantissimi luoghi suggestivi per allontanarsi dal caos cittadino e godersi il giorno di festa in libertà. Ad esempio, in Appennino bolognese per tutto il mese di agosto avrà luogo il Festival Crinali che darà vita a valli e sentieri di montagna con tante iniziative culturali.

Tra i percorsi più suggestivi segnaliamo: l’Alta via dei Parchi, la via della Lana e della Seta, la via degli Dei e la via Mater Dei. Per chi vuole fare un’escursione aperta in natura suggeriamo anche di far visita a uno dei 17 Parchi naturali dell’Emilia Romagna, dal Parco regionale tosco-emiliano fino al Parco del Delta del Po. Per gli amanti dei paesini consigliatissima una gita ai borghi di Grazzano Visconti, Castell’Arquato e Bobbio. Quest’ultimo borgo, in provincia di Piacenza, ha tre eventi in programma per il 15 agosto: lo spettacolo pirotecnico sul Ponte Bobbio, la visita guidata al Castello di Rivalta e l’aperitivo con visita guidata notturna al Castello di Gropparello. Infine, postandoci sulle colline emiliane è consigliata una visita al Castello di Bianello, in provincia di Reggio Emilia.

Una gita per le sagre

Per gli amanti del folk puro da non perdere sono le sagre di Ferragosto in Emilia Romagna. Un bagno di usanze e tradizioni è pronto a inondare i visitatori e a inebriarli con profumi, sapori e tanta allegria.

Tra gli eventi di Ferragosto segnaliamo la Sagra della Pappardella al cinghiale a Gemmano dal 12 al 15 agosto. A Santa Sofia, invece, in provincia di Forlì-Cesena, molto suggestivo è il festival internazionale di arti performative “Di strada …in strada” dall’11 al 15 agosto. Infine, in Appennino parmense da non perdere a Ferragosto lo spettacolo di falconeria al Castello di Tabiano, la visita in abiti medievali al Castello di Varano De’ Melegari e Calici al Tramento al Castello di Contignaco.

Visita a musei e città d’arte

Un giorno di festa è sempre l’occasione per visitare musei e città d’arte. E per questa giornata sono previste diverse iniziative in regione, a cominciare dall’iniziativa musei aperti a Ferragosto. A Bologna sono diversi gli eventi in programma per il 15 agosto, a cominciare dalla rassegna delle visite gratuite in città come il percorso alla ricerca de I sette segreti di Bologna e il tour guidato ai Bagni di Mario.

Infine, per la sera consigliato l’appuntamento con il Cinema sotto le stelle in piazza Maggiore.

A Ferrara per Ferragosto ci sarà l’apertura straordinaria di musei e palazzi come il Castello Estense, il Museo Schifanoia e il Museo della Cattedrale.

A Modena appuntamento con il Ferragosto all’Opera, una serata dedicata alla Traviata di Verdi.

A Piacenza Palazzo Farnese sarà aperto tutto il 15 di agosto la giornata con orario continuato; in alternativa, da non perdere è il Museo della Cattedrale dove è possibile salire fin sopra la cupola.