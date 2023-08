Sagre agosto 2023: le feste da non perdere in Emilia Romagna

Bologna, 2 agosto 2023 - Allegre, gustose e autentiche: le sagre sono un bellissimo spaccato di Paese dove gastronomia, costumi e spettacoli si fondono per portare avanti le antiche usanze di ogni regione. In Emilia Romagna tantissime sono le sagre estive di agosto pronte a regalare un'atmosfera folcloristica e a far conoscere i piatti prelibati delle province. Ecco le sagre da non perdere questo mese.

Sagra del Bue a Cento (Ferrara)

Dal 4 al 6 e dal 11 al 13 agosto 2023 a Villa Borgatti, a Cento, è possibile prendere parte alla gustosa grigliata a base del pregiatissimo bue locale, la scottona, accompagnato da birra fresca o vino. Tra le tante specialità ragù e Maccaroni del Bovaro dalla ricetta segreta.

Sagra del cinghiale a Premilcuore (Forlì Cesena)

Dal 4 al 6 agosto nella piccola frazione di Premilcuore si svolgerà la tradizionale sagra del cinghiale con tre giorni all’insegna della musica, del cibo e dell’allegria. A stuzzicare il palato degli ospiti tantissime specialità a base di cinghiale tra musica live e dj set.

Street Food Festival a Vidiciatico (Bologna)

Dal 4 al 6 agosto, nell’antico borgo di Vidiciatico, torna il tradizionale appuntamento estivo con il cibo da strada. Arrosticini abruzzesi, American bbq, fritti, tigelle, bombette pugliesi il tutto accompagnato da musica live.

Antica sagra di San Lorenzo di Baura (Ferrara)

Torna il tradizionale appuntamento con la Sagra di San Lorenzo, dove il paesino di Baura si trasformerà in una festa a cielo aperto tra musica, spettacoli e tanto buon cibo.

Festa de Pargher - Sagra della motoaratura a Massa Lombarda (Ravenna)

Come non prender parte alla folkloristica Festa de Pargher, la sagra della motoaratura di Fruges nella campagna romagnola. Come di consueto, il rito apre le porte alla tradizione agricola del territorio offrendo ai visitatori gusto e spettacoli imperdibili, tra cui la gara di accelerazione su terra e l’aratura con trattori d’epoca. L’evento si svolgerà dal 4 al 6 agosto.

Calici sotto i 3 colli a Brisighella (Ravenna)

Nell’affascinante cornice di Brisighella, torna Sotto i 3 Colli che trasformerà il borgo medievale in una cantina a cielo aperto. Cantine locali e finger food con specialità romagnole accompagneranno la serata del 5 agosto per un appuntamento imperdibile.

Sagra della pecorina a Verghereto (Forlì Cesena)

Il 5 e 6 agosto tutti al parco di Riofreddo per la festa paesana dedicata alla pecora: arrosticini, tagliatelle e tortelli alla lastra accompagnati da musica, gonfiabili e spettacoli dal vivo.

Sagra dell’acqua cotta a Montecoronaro (Forlì Cesena)

Torna un’acqua cotta di Mezza Estate: il weekend del 5 e 6 agosto accoglierà la 15esima edizione della sagra dell’acquacotta unita alla 50esima Festa di Mezzaestate. Un appuntamento imperdibile per assaggiare acquacotta, polenta, tagliatelle, cinghiale e carne ai ferri accompagnati da spettacoli equestri e di falconeria, musica, gonfiabili e molto altro.

Sagra della Tagliatella a Portico di Romagna (Forlì Cesena)

Sabato 5 e domenica 6 agosto tutti alla sagra della tagliatella tirata a mano nella Pro loco di Portico di Romagna. Stand gastronomici, vino buono e musica dal vivo vi aspettano per animare insieme la serata.

Sagra della zucca e del suo cappellaccio Igp a San Carlo (Ferrara)

Come resistere alla tentazione del cappellaccio alla zucca? Dall’11 al 20 agosto la sagra della zucca e del cappellaio ferrarese Igp apre le porte a questo tradizionale evento, nato a San Carlo nel 2001, con musica e stand gastronomici. L’evento sarà aperto anche la domenica di Ferragosto a pranzo.

Festa del pesce a Soragna (Parma)

Dal 4 al 6 agosto si rinnova l'appuntamento con la grande Festa del Pesce di Soragna. Evento imperdibile per gli amanti dei menù a base di pesce di mare e di acqua dolce. Ad accompagnare le serate orchestre dal vivo con tanta musica e balli.

Calici a Santarcangelo di Romagna (Rimini)

Gli amanti del buon vino non possono perdere l’evento che si terrà l’11 e il 12 agosto nel centro storico di Santarcangelo dove tornerà Calici nella sua 25esima edizione. L’evento, dedicato alla valorizzazione dei vini del territorio attraverso, intratterrà gli ospiti con degustazioni esclusive proposte direttamente dalle migliori aziende agricole e gastronomica locale.

Sagra della pappardella al cinghiale a Gemmano (Rimini)

Dal 12 al 15 agosto puoi scoprire il sapore autentico della cucina romagnola alla Sagra della pappardella al cinghiale. L’evento, giunto alla 27esima edizione, intratterrà gli ospiti con musica, divertimento e cibo tradizionale preparato con cura dalle azdore gemonesi: sugo, spezzatino di cinghiale e pappardelle fatte a mano.

Di Strada in Strada a Santa Sofia (Forlì Cesena)

Dal 13 al 15 agosto torna il Festival internazionale dedicato ai buskers. Il raduno passerà per Santa Sofia con imperdibili spettacoli di circo teatro, giocoleria, musica e arte di strada tra delizie culinarie, prodotti artigianali e slow food.

Sagra della patata e festa degli gnocchi a Montescudo (Rimini)

È tutto pronto a Montescudo per l’attesissima Sagra della patata e la Festa degli gnocchi. Appuntamento 12 e 13 agosto per assaggiare i prelibati piatti regionali tra gnocchi, piadine, baccalà tutto accompagnato dall’ingrediente protagonista: la patata.

Festa dell’ospitalità a Porto Garibaldi (Ferrara)

Il 14 agosto è d’obbligo una fermata a Porto Garibaldi dove torna la Festa dell’ospitalità, un appuntamento tradizionale dell'estate durante il quale vengono offerti gratuitamente quintali di pesce azzurro, pescato e subito fritto lungo il porto canale, il tutto accompagnato da orchestre da ballo e spettacolo pirotecnico finale sul mare.

Palio del Daino a Mondaino (Rimini)

Dal 17 al 20 agosto torna il Palio del Daino, l’evento estivo più atteso a Mondaino. In questi quattro giorni, le Contrade di Borgo (Castello, Contado e Montebello) si sfideranno nei giochi tradizionali circondati da botteghe artigiane e stand enogastronomici. Un appuntamento con la storia, la cultura e il buon cibo locale.

Sagra del buongustaio a Reda di Faenza (Ravenna)

Torna l’appuntamento con la Sagra del buongustaio dal 17 al 23 agosto con stand gastronomici, musica e tanti spettacoli. Quest’anno tra gli ospiti anche Paolo Cevoli.

Sangiovese Street Festival a Coriano (Rimini)

Da non perdere la 55esima edizione del Sangiovese Street Festival, l’evento enogastronomico più atteso in Romagna che si terrà a Coriano dal 25 al 27 agosto.

Sagra delle sfogline a Massa Lombarda (Ravenna)

Dal 24 al 30 agosto non perdete la Sagra delle sfogline: oltre che assaggiare questo piatto tradizionale, le massaie si sfideranno a colpi di mattarello nella famosa “gara delle sfogline” dove tira a mano la sfoglia più velocemente vince!

Sagra del Tortellone Sanpatriziese Conselice - San Patrizio (Ravenna)

Torna la tradizionale festa dedicata al Tortellone sanpatriziese: dal 26 al 28 agosto non perdete l’occasione di degustare questo piatto tipico romagnolo!

Sapore di Sale a Cervia (Ravenna)

Le caratteristiche saline di Cervia protagoniste di questo tradizionale evento estivo.Torna dal 31 agosto fino al 3 settembre la festa dedicata al sale dolce di Cervia: quattro giorni di gastronomia, cultura e solidarietà dove protagonista è la tradizione salinara di questa città.