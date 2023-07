Torna la Sagra delle Vongole a Marina Palmense: Mila Peci sull'onda del padre

Sembrava una storia finita, quella della Sagra delle Vongole di Marina Palmense, dopo lo stop per il Covid e la perdita di una colonna portante della manifestazione, Filippo Peci. E invece, proprio nel ricordo di Filippo, torna dal 3 al 6 agosto una delle sagre più sentite del territorio, alla 48ª edizione. Merito di Mila Peci (foto, col padre) che ha preso il posto del padre alla guida dell’associazione festeggiamenti, con il parroco, il Comune e l’assessore Mauro Torresi che ha sempre sperato nel ritorno della sagra. Per quattro giorni, con almeno cinquanta le persone a lavorare, Milena è sicura che in qualche modo ci sarà anche papà Filippo: "Era il motore di tutto, sono sicura che sentiremo la sua presenza forte. Pareva impossibile ripartire e invece in tanti hanno voluto dare la loro adesione e adesso siamo ormai in movimento". Una sagra dall’organizzazione ormai rodata e perfetta: "Abbiamo magazzini e spazi per lo stoccaggio, i tavoli e tutto il materiale pronto, siamo organizzati da sempre e anche le altre sagre ci chiedono consigli. La festa sarà quella di sempre, con la differenza che per prendere i piatti si fa la fila, non ci sarà servizio al tavolo. Ma come sempre ci sarà la musica e lo spazio per i bambini, dal giovedì alla domenica".

Il piatto forte sono sempre le vongole in guazzetto ma anche il classico spaghetto e Filippo Peci su questo non transigeva: ci voleva il numero 13 della De Cecco per rendere bene con il sugo di vongole: "La ricetta del sugo di papà è affidata all’amico Gianfranco, lui è uno dei motori di questa ripresa. L’obiettivo è offrire almeno diecimila porzioni, il record del 2015. Veniamo da anni difficili, il green pass, il distanziamento. Mi piacerebbe tornare ai numeri di una volta". Lo sguardo è rivolto al futuro, sullo sfondo i festeggiamenti per i 50 anni della sagra, tra due edizioni.

a. m.