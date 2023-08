Sagre agosto 2023 a Bologna e dintorni: gli eventi da non perdere

Bologna, 1 agosto 2023 - Sì avvicina la notte in cui gli sguardi si rivolgono verso il cielo alla ricerca delle stelle cadenti. Ma oltre alle stelle, le notti estive sono illuminate dagli stand, che animano i borghi nei dintorni di Bologna, con sagre e non solo.

Eventi tradizionali nati con l'intento di celebrare le specialità gastronomiche locali, ma che a volte si spingono oltre, con musica dal vivo, maratone di poesia e arte visiva.

Ecco le sagre da non perdere nel cuore dell'estate, nel bolognese.

Tramonti Di Vini (Marzabotto)

Presso l'Azienda Agricola Biodinamica Al di Là del Fiume, via S. Martino 10, ci sarà per quattro sere l'apericena Tramonti Di Vini. I giorni 3,10, 17 e 14 agosto, è in programma musica dal vivo vino biodinamico, cibo a km 0, nella cornice suggestiva del Parco di Monte Sole. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 348 0153838.

Summer food truck festival (Imola)

Al Parco Acque Minerali, via Kennedy, quattro giorni di musica no stop, concerti, spettacoli, cibo tipico, gonfiabili per bambini e fiumi di birra. Dal 3 al 6 agosto, con apertura dalle 18 a tarda notte. Per informazioni: 3516473316.

Vidiciatico street food (Vidiciatico)

L'appuntamento estivo che come ormai da tradizione riempirà le vie del borgo antico di Vidiciatico con i profumi e i sapori dei cibi di strada: fra le novità di questa edizione l'apertura anche la domenica sera. Tante le golosità presenti: dagli arrosticini abruzzesi all'american barbecue, dal pesce fritto a cibi locali come tigelle e zampanelle. Dal 4 al 6 agosto il borgo sarà animato da musica dal vivo e intrattenimento per bimbi dalle 16, con laboratori creativi e baby dance.

Sagra di Ca' del Costa (Monghidoro)

Una due giorni (5 e 6 agosto) di serate danzanti, stand gastronomici, mercatini gestiti dagli organizzatori, giochi e intrattenimenti per grandi e piccini. Per informazioni contattare il 331 4430004.

Sagra del vero Tortellone Montanaro (Granaglione)

Il 5 e il 6 agosto a Granaglione (Alto Reno Terme) sarà possibile degustare sia a pranzo sia a cena il tradizionale tortellone montanaro, ma non mancheranno anche carne alla griglia, vini e birra. E sabato sera l'intrattenimento musicale. Apertura degli stand alle 12, per informazioni contattare il numero 0534 521103.

I sapori del mare a Villa d'Aiano (Castel d' Aiano)

Il 5 agosto dalle ore 19.30 apertura dello stand gastronomico con menù di pesce e prodotti tipici montanari (è obbligatoria la prenotazione entro il 3 agosto) accompagnati da serata danzante con musica dal vivo Davide Ballestri e tanto divertimento. La festa si svolgerà presso i locali della Proloco di Villa d'Aiano. Per prenotazioni 366 3952688.

Festa del Borgo di Cereglio

La festa del Borgo è organizzata dalla Pro Loco di Cereglio, il 5 e 6 agosto, e si svolge nei vicoli e nelle aie dell'antico borgo di Suzzano a Cereglio dal 1987. Qui, tra le case in sasso e gli stretti vicoli, il mondo sembra essersi fermato: la vita è lenta, l'aria è buona e si fa tesoro degli insegnamenti del passato. Un passato che rivive nei cibi che preparati, quelli della tradizione, nell'odore dei fiori e dei campi arati. Un viaggio indietro nel tempo, pronti a partire? Saranno presenti 3 aie, con primi, secondi e dolci. Gli stand aprono alle 19, musica dalle 21. Parcheggio gratuito in zona.

Calici di stelle a Serravalle

Per la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, si potranno ammirare il cielo e le stelle cadenti all’interno del suggestivo Borgo Antico di Serravalle. Il tradizionale evento “Calici di Stelle”, organizzato dall’Associazione Terre di Jacopino. Per informazioni: 333 4124915.

Calici di stelle a Montepastore

Sabato 12 agosto alle ore 21 presso il campo sportivo di Montepastore (Monte San Pietro), serata all’insegna della degustazione di vini del territorio accompagnati da assaggi gastronomici con la visione delle stelle in collaborazione con Associazione Astrofili Bolognesi. Per informazioni chiamare il numero 3409647003.

Sagra del Tortellino (Camugnano)

Tradizionale sagra gastronomica con Tortellini e specialità tipiche, cena dalle 19.30 del 12 agosto. La serata proseguirà a ritmo di Riky Ziky DJ fino a tarda notte. Per informazioni: 3292136786.

Festa d’oltralpe (Monghidoro)

Sull’Alpe di Monghidoro, per tutta la giornata del 15 agosto, la Festa d'oltralpe. Per l'occasione stand gastronomici con prelibate specialità locali. Per informazioni contattare il 3314430004.

Biagioni "Poetando sul fiume" (Alto Reno Terme)

A partire dalle 17.30, giovedì 17 agosto è in programma una maratona di poesie e racconti sul prato vicino al fiume Reno a cura di scrittori e poeti del territorio. A seguire buffet. Il numero di riferimento è 3807535572.

ArtTolè (Vergato)

Due giorni - sabato 19 e domenica 20 agosto - di esposizione di opere d'arte a cielo aperto. Per l'occasione saranno presenti mercatino artigianale e stand gastronomici con specialità locali. Per informazioni contattare il numero 3280166716.

Festa di fine estate a Marzabotto

Evento organizzato dalla Pro Loco di Marzabotto e con il patrocinio del Comune di Marzabotto dalle ore 15. Buon cibo e divertimento aspettano il pubblico, il sabato 26 agosto, al Parco Benessere P. Leggio di Pian di Venola con ottima cucina con prodotti a km 0, immersi nel verde a ridosso del Parco Storico di Monte Sole. Nel pomeriggio presentazione del libro #Iosonoacasa di Francesco Cerquetti sull'adozione responsabile, con la partecipazione dei volontari del Canile di Marzabotto. Per informazioni 051 678 7028.